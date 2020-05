Da ho. Mobile arriva una novità che riguarda il meccanismo utilizzato per il calcolo del quantitativo di giga che è possibile utilizzare in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Se fino a questo momento le offerte Operator Attack di ho. Mobile venivano riportate nell’app ufficiale dell’operatore con il nome dell’offerta anche in caso di sconto, tenendo quindi in considerazione il prezzo ufficiale della stessa (e non quello effettivamente pagato, più basso), la situazione è cambiata e l’operatore ora tiene in considerazione il canone corrisposto mensilmente.

ho. Mobile cambia metodo di calcolo dei giga in roaming

Per esempio con l’offerta a 5,99 euro al mese gli utenti avevano 6,1 giga di traffico dati in roaming, quantitativo che secondo la formula prevista dalla normativa comunitaria spetta per un canone di 12,99 euro (ossia quello che è il prezzo standard dell’offerta). In seguito all’applicazione di questo nuovo meccanismo, il quantitativo di traffico dati disponibile in roaming nei Paesi dell’Unione Europea diminuisce fino a 2,9 giga.

Questa novità dovrebbe essere entrata in vigore per le nuove attivazioni effettuate a partire dal 29 Febbraio 2020 ma ciascun utente può accertarsi del traffico roaming disponibile attraverso l’app ufficiale (che può essere scaricata dal Google Play Store).

