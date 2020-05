Alcuni clienti ho. Mobile stanno ricevendo in questi giorni delle interessanti proposte da parte dell’operatore virtuale, con bundle di 70 GB al mese a un prezzo leggermente superiore (si parte da 6,99 euro).

Servono più GB? Le proposte ho. Mobile per i già clienti

Dopo aver prorogato le offerte da 8,99 e da 100 GB, ho. Mobile sta provando a convincere alcuni suoi clienti a passare a tariffe con bundle più generosi, a fronte di prezzi mensili un po’ più alti.

Se avete attiva l’offerta con minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB a 4,99 euro al mese, l’operatore potrebbe proporvi di passare a quella da 70 GB, che ha un costo di 6,99 euro al mese. Se invece siete clienti con minuti illimitati, SMS illimitati e 30 GB a 6,99 euro al mese, ho. Mobile potrebbe provare a convincervi ad attivare l’offerta da 70 GB da 8,99 euro al mese.

Nel primo caso verrebbe mantenuta la velocità massima di navigazione di 30 Mbps, nel secondo quella di 60 Mbps che venne lanciata con i primi passi di ho. Mobile. Nell’ipotesi siate interessati potete scoprire se siete stati selezionati semplicemente aprendo l’app ufficiale, disponibile sul Google Play Store: le offerte vengono proposte attraverso un pop up nella parte superiore e all’interno della sezione dedicata alle novità, di recente introduzione.

Non è previsto alcun costo per il cambio dell’offerta, ma viene ovviamente richiesto il pagamento in anticipo dell’intera “nuova” mensilità. Ci state facendo un pensierino oppure siete a posto con la vostra attuale tariffa telefonica?

