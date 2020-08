Dal team di ho. Mobile arrivano alcune modifiche a due interessanti offerte di questo operatore virtuale: stiamo parlando di ho. 5.99 e ho. 8.99.

Le ultime novità in casa ho. Mobile

Iniziamo da ho. 5.99, offerta che prevede un canone di 5,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS verso tutti e 70 giga di traffico dati (con velocità di 30 Mbps in download e upload). Questa offerta non è più disponibile per chi proviene da Kena Mobile mentre può ancora essere attivata da chi arriva da Iliad, Fastweb e vari operatori virtuali (Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia).

Passando a ho. 8.99, questa offerta prevede un canone di 8,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati (con velocità di 30 Mbps in download e upload). Tale offerta è ora disponibile per i nuovi numeri e per chi proviene da Kena Mobile, PosteMobile, Digi Mobil e Daily Telecom.

