Sono già trascorsi due anni dal debutto sul mercato italiano dell’operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, grazie al terremoto provocato da Iliad. In un paio d’anni di permanenza sul mercato, ho. Mobile ha guadagnato la fiducia di 1,8 milioni di clienti, merito anche dell’iniziativa ho. Tanti Amici che ha permesso ai clienti di ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio.

Un ulteriore impulso è arrivato da un’iniziativa che si lega alla precedente, denominata ho. una sorpresa per gli amici: coloro che ordinano una SIM online in totale ne ricevono tre, una per sé e le restanti da donare ad amici e parenti, con l’ovvia possibilità di fornire in un secondo momento i dati dell’intestatario.

Del ventaglio attuale, la proposta più conveniente per contenuti e prezzo è ho. 5.99: minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G (limitato a 30 Mbps sia in down che in upload) a 5,99 euro al mese. L’offerta tuttavia è rivolta ai soli clienti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali tra cui PosteMobile.

Gli altri pacchetti dai mensili via via più cari – fino a 12,99 euro al mese – sono rivolti ai clienti di altri operatori, mentre ci sono pure a listino un pacchetto solo voce – ho. 4,99 – e uno solo dati.

