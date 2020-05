Avete deciso di abbandonare il vostro fidato smartphone Android per passare a un iPhone, magari il nuovo iPhone SE presentato pochi giorni fa da Apple? Uno dei principali problemi è quello del trasferimento dei dati, soprattutto se non viene effettuato tramite la procedura iniziale.

Nei giorni scorsi abbiamo visto come trasferire le chat di WhatsApp grazie a MobileTrans, applicazione che vi permette di trasferire qualsiasi contenuto tra i due sistemi operativi. Oggi dunque scopriremo come trasferire foto da Android a iPhone.

Cos’è MobileTrans

Sviluppata dal produttore Wondershare Mobile Trans è un’applicazione disponibile per Windows e macOS che vi permette di trasferire con pochi clic i dati tra due diversi smartphone, con una serie di procedure guidate che vi permettono di eseguire le operazioni giuste.

L’applicazione, ad esempio, vi spiega come sbloccare le opzioni sviluppatore e attivare la modalità debug USB, indispensabile affinché sia possibile accedere alla memoria interna e copiare i contenuti selezionati. Pur trattandosi di operazioni non particolarmente complesse per un utente esperto, una buona parte degli utenti rischia di trovarsi in difficoltà senza una guida dettagliata e seguire le istruzioni a schermo risulta davvero semplice e intuitivo.

Come trasferire foto da Android a iPhone

Una volta avviata l’applicazione dovrete semplicemente collegare entrambi gli smartphone, la sorgente Android e la destinazione iPhone, al vostro computer, tramite i rispettivi cavi USB. Vi basterà selezionare correttamente la sorgente e la destinazione, con un tasto che vi permette di scambiare rapidamente i due dispositivi connessi.

A questo punto potrete visualizzare la lista dei contenuti che possono essere trasferiti dal vecchio Android al nuovo iPhone (è comunque possibile effettuare allo stesso modo la manovra inversa). Sarà sufficiente selezionare la voce Foto, a fianco della quale è indicato il numero di immagini presenti sul dispositivo sorgente.

A questo punto potete premere sul tasto inizia per avviare la procedura effettiva di trasferimento delle immagini. Il tempo necessario dipende ovviamente dal numero di fotografie da trasferire e va da pochi minuti a qualche decina di minuti nel caso le foto da trasferire siano diverse migliaia.

Una volta completato il trasferimento potete scollegare i due smartphone dal computer e verificare che le immagini siano state trasferite completamente. Nel nostro caso per trasferire poco più di 250 foto sono stati necessari un paio di minuti, senza alcun intoppo nella procedura.

Se volete conoscere altri metodi a vostra disposizione per il trasferimento dei contenuti da Android a iPhone (e viceversa) potete consultare questa pagina che vi illustra alcune delle procedure possibili, alcune più lunghe e complicate delle altre.

Potete scaricare Mobile Trans da questo indirizzo e ottenere uno sconto del 40%, pagandolo solo 17,97 dollari, utilizzando il codice SENMG2.

Informazione Pubblicitaria