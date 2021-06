WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più importante e utilizzata al mondo, pertanto ogni piccolo problema con l’applicazione potrebbe comportare grandi svantaggi per chi è solito utilizzarla per comunicare con amici, familiari e anche colleghi. In questa guida vi mostriamo alcuni semplici passi su come riattivare WhatsApp nel caso in cui, per diversi motivi, l’accesso al proprio account non dovesse essere più possibile.

Riattivare un account disattivato

In alcuni casi, magari a seguito del furto del proprio smartphone, potrebbe essere necessario disattivare il proprio account WhatsApp in modo da tutelare tutte le informazioni condivise con i propri contatti. Come riattivare WhatsApp per tornare nuovamente ad utilizzarlo? Innanzitutto ci teniamo a precisare che un account WhatsApp disattivato può essere ripristinato entro 30 giorni ed evitarne così la cancellazione definitiva.

Per riattivare un account disattivato è necessario scaricare nuovamente l’applicazione dal Play Store e utilizzare una SIM con lo stesso numero del vecchio telefono. In questo modo, al primo avvio, dopo aver digitato il proprio numero di telefono e il codice di verifica ricevuto tramite SMS, l’applicazione vi chiederà automaticamente di ripristinare le chat (messaggi, foto, video) tramite Google Drive.

Riattivare un account WhatsApp cancellato

Cancellare un account WhatsApp causa la rimozione di tutti i messaggi condivisi nell’applicazione e tutti i contenuti condivisi, ma fortunatamente è possibile recuperarli senza troppe complicazioni iscrivendosi nuovamente al servizio con lo stesso numero telefonico e ripristinando il backup salvato su Google Drive.

Per ripristinare WhatsApp basta quindi scaricare nuovamente l’applicazione da Google Play Store, avviare l’applicazione e seguire le procedure standard immettendo il proprio numero di telefono e il codice di verifica ricevuto tramite SMS.

Riattivare WhatsApp bloccato

Alcune applicazioni non ufficiali di WhatsApp potrebbero essere la causa del blocco del vostro account. Questo genere di applicazioni, spesso munite di feature aggiuntive rispetto quelle ufficiali, vanno contro i Termini di Servizio dell’app e potrebbero portare al ban definitivo del vostro account.

Come riattivare WhatsApp in questo caso? Se il vostro account fosse momentaneamente bloccato, innanzitutto è necessario rimuovere le app non ufficiali installate e successivamente provare ad avviare l’app. A questo punto un timer dovrebbe mostrare a schermo il tempo necessario prima di potere sbloccare il proprio account; nel caso in cui il timer non dovesse resettarsi, è necessario seguire le indicazioni mostrate a questa pagina su come riattivare WhatsApp contattando l’assistenza ufficiale dell’app.

Se invece del timer dovesse apparire il messaggio “Il tuo numero non è abilitato all’utilizzo del nostro servizio“, allora è altamente probabile che la vostra condotta su WhatsApp abbia comportato il ban del vostro account in maniera permanente. In questo caso potete contattare il servizio clienti tramite il link soprastante e spiegare le vostre ragioni, ma è molto probabile che non sarà possibile recuperalo ma altresì registrare un nuovo numero per creare un nuovo account WhatsApp.

Riattivare WhatsApp obsoleto



WhatsApp, come qualsiasi altra applicazione per smartphone, va incontro a frequenti aggiornamenti software utili per integrare nuove funzionalità, correggere bug ed eventualmente chiudere falle di sicurezza. Se non siete soliti aggiornare l’app molto spesso, potrebbe capitarvi di non riuscire più ad accedervi in quanto la versione installata risulta troppo vecchia, obsoleta.

Niente panico! In questo caso per riattivare WhatsApp basta semplicemente aggiornare l’applicazione tramite il Play Store, direttamente a questo link. Nel caso in cui, invece, il vostro smartphone Android fosse troppo vecchio e non più supportato dal team di sviluppo di WhatsApp, il nostro consiglio è di valutare l’acquisto di un nuovo modello, anche economico, tra quelli da noi proposti nella guida sui migliori smartphone economici.

