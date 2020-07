Alcune volte capita di dover realizzare una fototessera e non avere le informazioni necessarie per farlo. In questa guida vi insegneremo un modo rapido e gratuito per creare una fototessera utilizzando il vostro smartphone Android.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato l’applicazione gratuita Passport Photo Maker – VISA/Passport Photo Editor, ma volendo potete anche decidere di sfruttare altre soluzioni come ad esempio ID Photo application.

Come creare una fototessera su Android

Una volta installata l’applicazione, al primo avvio vi ritroverete in una schermata come quella qui presente. In questa sezione avrete modo di scattare una nuova foto, caricare le fototessere che avete già creato e che vengono automaticamente salvate in “Le mie foto“, oppure passare rapidamente a visualizzare alcuni semplici consigli tappando la voce “Guida del fotografo“.

Una volta tappato sulla prima voce, ovvero quella che vi permette di creare una nuova fototessera, sarà necessario andare ad indicare all’app il formato, lo stato di appartenenza, la risoluzione dell’immagine, scattare una nuova foto oppure importarla direttamente dalla libreria dello smartphone (nel caso in cui ne abbiate già una a portata di mano).

Il nostro consiglio è quello di selezionare una foto che abbia uno sfondo bianco, anche se l’applicazione permette di rimuovere più o meno facilmente lo sfondo nel caso in cui non ne abbiate una a disposizione. L’app procederà a ritagliare correttamente la foto, ritoccarla per migliorare un po’ la sua qualità ed infine salvarla all’interno della memoria dello smartphone potendo cambiare il nome ed il formato (JPEG o PNG).

L’ultimo passaggio, “Stampa copie multiple“, permette di generare un file d’immagine contenente più foto e volendo procedere al salvataggio sul dispositivo.

Una volta conclusa la creazione della fototessera con lo smartphone Android, potete immediatamente decidere di stamparla tramite Wi-Fi Direct (se possedete una stampante supportata), oppure caricare la fototessera su Google Foto e stamparla direttamente da PC – oltre ad assicurarvi una copia permanente e sempre a vostra disposizione sul cloud di Google.

L’applicazione da noi utilizzata, Passport Photo Maker – VISA/Passport Photo Editor, è disponibile gratuitamente su Google Play Store al badge sottostante.