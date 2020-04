A mesi di distanza dal primo avvistamento, YouTube Premium si arricchisce di un nuovo vantaggio che consiste nell’offrire gratis ai clienti iscritti l’abbonamento ad un canale a scelta ogni mese. La novità è già ufficiale in questo momento, anche se per adesso è disponibile soltanto in cinque Paesi.

Attraverso l’abbonamento ad un canale gli utenti sono in grado di fornire il proprio supporto anche economico ai propri creators YouTube preferiti e di ricevere in cambio alcuni vantaggi esclusivi. Tra i possibili vantaggi esclusivi per gli utenti sottoscrittori di un abbonamento vale la pena citare video, livestream, post nella community, chat, badge personalizzati, emoji e non solo. Va detto, infatti, che gli YouTuber possono organizzare gli abbonamenti in diversi livelli, con prezzi e contenuti variabili.

Fin da subito gli utenti YouTube Premium in Brasile, Regno Unito, Irlanda, Giappone e Corea del Sud vedranno incluso nel proprio abbonamento anche la sottoscrizione gratuita ad un canale a scelta ogni mese. Si tratta di un vantaggio che vale orientativamente 4,99 dollari, ovvero il pacchetto più economico che i creator possono rendere disponibile.

Allo stato attuale, YouTube parla di un’offerta a tempo limitato, la scadenza è infatti fissata al 31 maggio 2020, ma ovviamente varia a seconda della data di attivazione/rinnovo del proprio abbonamento a YouTube Premium.

Va detto che il vantaggio in questione non è legato al primo canale al quale l’utente decida di abbonarsi: di mese in mese si potrà scegliere quale creator sostenere. Dal punto di vista di questi ultimi, non sono previste differenze economiche rispetto ad una normale sottoscrizione (ottengono il 70% di quanto pagato dall’utente).

Gli utenti YouTube Premium compatibili con il suddetto vantaggio si vedranno debitamente informati all’apertura di YouTube – sia da web che da app. Sfruttare il servizio è semplicissimo: basta recarsi sul canale al quale ci si vuole abbonare e, una volta selezionato “Abbonati”, scegliere l’opzione “Abbonati gratis”.

Con questo nuovo contenuto YouTube Premium si allinea di fatto a quello che fa Twitch con i clienti Amazon Prime e va anche incontro ai creator.

Potrebbe interessarti: Tre mesi di prova di Google Stadia Pro offerti ad alcuni utenti YouTube Premium