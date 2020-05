A fine aprile vi avevamo parlato di una interessante novità che ben presto avrebbe coinvolto e sconvolto il modo in cui guardate video su YouTube. Stiamo ovviamente parlando della nuova interfaccia grafica (UI) pensata per sfruttare al meglio la piattaforma di fruizione video. In queste ore Google ha avviato il rollout della nuova UI di YouTube che prevede diversi importanti cambiamenti.

Commenti in bella vista e non solo

Innanzitutto i commenti di un video sono stati spostati in alto, subito sotto la sezione in cui è possibile lasciare un like oppure iscriversi al canale. Questo cambiamento, come sottolineato da Google, facilita la nascita di conversazioni senza obbligare gli utenti a dover scorrere la lista dei “Prossimi video”. Inoltre, oltre alla possibilità di lasciare più rapidamente un commento ad un video, gli algoritmi di YouTube mettono in risalto il commento che ha ricevuto più “impressioni” (like e commenti) fra quelli presenti.

Cambia anche la dimensione delle miniature dei video presenti nella sezione “Prossimi video”. Questi sono adesso più prominenti, ben visibili, con tanto di avatar del canale ed in grado di occupare l’intera larghezza dello schermo.

La nuova UI di YouTube è in fase di rollout graduale, il che significa che raggiungerà la totalità parte degli smartphone supportati nel corso delle prossime ore. Nel caso nostro, solo alcuni terminali presente in redazione vedono l’arrivo della grafica rinnovata di YouTube.

L’interfaccia nuova di YouTube non richiede l’installazione di un particolare update, ma è pur sempre necessario disporre dell’ultima versione disponibile. La potete scaricare tappando il badge del Play Store qui in calce alla news.

Avete ricevuto la nuova UI di YouTube? Che ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.