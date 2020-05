Il Widget At A Glance di Google si prepara a introdurre alcune novità utili che vanno ad aggiungersi alle informazioni sul meteo, sul traffico e altro ancora. Ora, Big G sta lavorando a una nuova opzione che consente di mostrare gli avvisi del profilo di lavoro sulla schermata principale del telefono. Vediamo di che si tratta.

Le notifiche di lavoro su At A Glance

La novità di cui vi parliamo è stata segnalata nella versione 11.9.14.29 dell’App Google, rilevata da XDA. Come visibile nello screenshot a seguire, alle varie opzioni presenti nella categoria relativa al Widget At A Glance, si aggiunge quella del profilo di lavoro.

Non ci sono al momento informazioni su quando Google rilascerà tale opzione per tutti, ma per ora pare trattarsi di una funzione riservata a pochi. D’altronde, molte delle opzioni che vedete qui sopra, sono ancora in fase sperimentale, e non ancora disponibili.

Quello che sappiamo è che probabilmente Google intende riportare sulla schermata principale dei dispositivi compatibili avvisi come gli eventi presenti nel calendario del profilo di lavoro, appuntamenti e altro.

Per ora, non ci resta che attendere ulteriori novità.

In copertina Google Pixel 4 XL

