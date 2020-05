Sembra che Google stia intensificando l’integrazione e la promozione incrociata tra i suoi vari servizi iniziata con il test sull’integrazione di alcuni risultati di ricerca web direttamente all’interno dell’app YouTube per Android.

Alcuni utenti hanno appena individuato una nuova sezione nella scheda dei giochi nel Google Play Store che suggerisce dei video di gameplay da guardare su YouTube.

La nuova sezione denominata “Guarda gli altri giocare” propone un carosello con i video di gameplay più popolari relativi al gioco, ma al momento non è chiaro se i video vengono riprodotti direttamente nel Play Store o se vengono aperti su YouTube esternamente.

Google potrebbe utilizzare questa feature per promuovere in modo incrociato i contenuti dei suoi partner di gioco di YouTube, anche se per il momento sembra orientata ai titoli più popolari.

Al momento la funzionalità che suggerisce i video di gameplay nella scheda del gioco sul Play Store sembra far parte di un test A/B sul lato server che potrebbe anche essere limitato a mercati specifici, inoltre non è detto che la feature diventerà disponibile per tutti.

Sembra quindi che Google stia coordinando la promozione incrociata tra i suoi servizi e non è da escludere che questo progetto possa presto abbracciare altre app o servizi del colosso di Mountain View.

