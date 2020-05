Google potenzia le funzionalità di Realtà Aumentata (AR) durante la ricerca e rende più divertente l’apprendimento. L’app Google (e non solo) permette già da un po’ di visualizzare animali e non solo in 3D direttamente nel nostro salotto, ma ora sono state aggiunti altri modelli e funzioni: andiamo a scoprire alcune delle più interessanti.

Viaggi virtuali grazie alla Realtà Aumentata di Google

Grazie alla partnership con BioDigital Google è in grado di mostrare in AR 11 parti del corpo umano: potete visualizzare in 3D lo scheletro e le varie ossa, i muscoli o il sistema circolatorio.

Se siete appassionati di scienza potete anche visualizzare la cellula e le sue parti direttamente in casa vostra, dandogli un’occhiata decisamente più da “vicino”.

Appassionati di spazio? Google mette a disposizione anche il modulo di comando dell’Apollo 11, oppure la tuta spaziale usata da Neil Armstrong, il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Potete visitare con la Realtà Aumentata anche alcuni luoghi, come ad esempio la celebre grotta di Chauvet, uno dei più noti e importanti siti preistorici europei (si trova in Francia).

Sono inoltre in rollout alcuni miglioramenti per la funzione di AR: per aiutarci a esplorare più rapidamente i contenuti, Google sta implementando un nuovo formato su Android e persino un’opzione per registrare video AR da condividere con amici e conoscenti.

Come visualizzare i modelli 3D in Realtà Aumentata nella ricerca Google

Per visualizzare i risultati in 3D è necessario uno smartphone o un tablet Android con almeno la versione 7.0 Nougat, mentre per interagire serve un dispositivo con il supporto a ARCore.

Se rispettate i requisiti non dovete fare altro che eseguire una ricerca Google di un animale, un luogo o altro (nell’app o sul browser) e premere su “Visualizza in 3D” nel caso risulti disponibile. Per visualizzare il risultato 3D in Realtà Aumentata (AR) dovete premere “Vedi nel tuo spazio”, seguendo le istruzioni sullo schermo.

