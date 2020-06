Nel corso degli anni Google ha sviluppato numerosi strumenti per consentire ai produttori e alle attività commerciali di rimanere in contatto con i propri utenti, al fine di costruire un rapporto di fedeltà al brand.

Uno dei più importanti è la componente Messaggi Business che ritroviamo sia in Google Maps che in Ricerca Google e che permette di rivolgere domande direttamente da queste due applicazioni. Google espande oggi questo servizio, al fine di renderlo ancora più utile alle aziende.

In questo particolare periodo storico, dove il COVID-19 sta cambiando il modo di relazionarsi, alcune aziende di grosso calibro come Woolworths, Walmart e MyGov hanno avuto la possibilità di testare in anteprima l’integrazione dei Messaggi Business con le proprie piattaforme destinate al customer care.

Grazie alla nuova integrazione WoolWorths e Walmart hanno potuto fornire rapidamente informazioni sugli orari di apertura, sulle modalità di accesso o sulla disponibilità a scaffale dei prodotti, con le opzioni a disposizione dei clienti in merito alle consegne a domicilio.

MyGov invece, in collaborazione con Amplify.ai., ha fornito assistenza ai cittadini indiani durante l’epidemia, con suggerimenti legati a donazioni e opere di volontariato ma anche per trovare cibo e alloggio per le persone costrette a lunghi viaggi per tornare alle proprie abitazioni durante il lockdown.

Sono molte altre le aziende e le realtà commerciali che hanno potuto toccare con mano la bontà del nuovo sistema che permette di ottenere una maggiore efficienza nelle relazioni con i clienti, una riduzione dei tempi di consegna e soprattutto una maggiore fidelizzazione da parte degli acquirenti.

Al momento Messaggi Business è disponibile solamente in lingua inglese ma Google promette di aggiungere a breve il supporto ad altre lingue. È comunque possibile accedere alla documentazione e alla nuova API che permetterà di ottimizzare il flusso di comunicazioni verso gli utenti finali.