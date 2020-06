Il team di XDA ha scavato nel firmware di Sabrina, il nuovo dongle con Android TV di Google in arrivo questa estate, scoprendo il modello esatto e la maggior parte delle sue specifiche, oltre alle funzionalità che probabilmente saranno supportate dal dispositivo.

Probabili specifiche tecniche di Google Sabrina

Il chipset di Google Sabrina è simile a quello incluso nel dongle Xiaomi Mi TV Stick e lo stesso di quello di molti altri set-top box e dispositivi Android TV, incluso Stream TV di Verizon. Può gestire la decodifica di contenuti H.265 a 10 bit a 4Kp75 e generare un’immagine fino a 4Kp60 con HDR10, HLG e Dolby Vision su HDMI 2.1. In breve, dovrebbe essere in grado di gestire bene le funzioni di streaming, anche se non con la stesse prestazioni di NVIDIA SHIELD TV.

SoC Amlogic S905X2 w/ Quad-core Cortex A53 @ 1.8GHz & Mali-G31 MP2 GPU

2GB di RAM

Connettività Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth (4.1)

Telecomando Bluetooth con microfono

Supporto per HDR10, HLG, Dolby Vision, Auto Low Latency Mode

Sul telecomando sono stati individuati anche un pulsante YouTube e un pulsante Netflix, anche se le immagini trapelate finora non li hanno mostrati, e probabilmente il telecomando funzionerà anche tramite Bluetooth.

Google sta testando il supporto Stadia per il dongle Sabrina

Un’altra caratteristica suggerita dal firmware trapelato di Google Sabrina sono i riferimenti allo standard HDMI2.1 Auto Low Latency Mode che attiva automaticamente l’impostazione della modalità di gioco a bassa latenza della TV quando un dispositivo collegato la richiede.

Anche se non esistono molti televisori che supportano la bassa latenza automatica, l’inclusione di una funzione come questa sarebbe ideale per un servizio di streaming di giochi via cloud come Google Stadia.

L’immagine su cui si basano questi leak risale alla fine dello scorso anno quindi Google potrebbe aver deciso di modificare leggermente alcuni particolari nei mesi successivi.

