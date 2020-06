Oltre a espandere il suo servizio di gioco in streaming su più dispositivi OnePlus, Google sta estendendo il supporto per Google Stadia in via sperimentale a tutti i dispositivi Android, inoltre sta implementando i controlli touch sui dispositivi mobili e le risoluzioni personalizzate per ciascun dispositivo.

Giocare con Stadia su qualsiasi smartphone Android

La possibilità di giocare con Google Stadia su qualsiasi dispositivo Android è ancora in fase di sviluppo e Google avverte che non tutti i dispositivi la supporteranno perfettamente.

Per partecipare a questo esperimento è sufficiente andare nella scheda “Esperimenti” nel menu impostazioni di Stadia e scegliere “Riproduci su questo dispositivo”. La scheda “Esperimenti” è presentata da Google come modo di testare nuove funzionalità in modo da poter ricevere il feedback degli utenti.

Controlli touch disponibili in Google Stadia

Google sta implementando i controlli touch mobili che si presentano con dei pulsanti trasparenti e un layout classico, con i pulsanti specifici di Stadia come Google Assistant e Screenshot posizionati in alto. La nuova opzione “Prova gamepad touch” apparirà non appena si giocherà senza un controller collegato al dispositivo.

Stadia aggiunge le risoluzioni per ogni dispositivo

Oggi Google ha anche annunciato la possibilità di impostare singole risoluzioni per ciascun dispositivo Stadia, inclusi Web, dispositivi mobili e Chromecast Ultra.

La risoluzione dello streaming di Google Stadia non è più legata direttamente all’impostazione di qualità scelta, ma ora può essere impostata manualmente per ciascun dispositivo.

Il precedente menu “Audio” accessibile premendo il pulsante Stadia diventerà un menu “Impostazioni” che includerà una sezione “Prestazioni”, la quale offrirà un menu a tendina che consente di cambiare le risoluzioni di streaming, nonché un interruttore per attivare o disattivare l’HDR.

Per altri dispositivi sarà necessario trovare la nuova opzione di risoluzione nelle impostazioni di qualità, ma in ogni caso bisognerà riavviare il gioco per applicare le modifiche.

Google Stadia ora supporta ufficialmente OnePlus serie 5, 6 e 7

Anche se Google Stadia ora funziona con qualsiasi smartphone Android in via sperimentale, il servizio di streaming di giochi di Google ora supporta ufficialmente quasi tutti gli smartphone OnePlus.

Gli smartphone OnePlus aggiunti oggi ai dispositivi ufficialmente supportati sono:

OnePlus 5, 5T

OnePlus 6, 6T

OnePlus 7 Pro, 7, 7 Pro 5G

OnePlus 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

OnePlus 8, 8 Pro

Ora che Google Stadia è supportato su più dispositivi OnePlus, possiamo aspettarci che il supporto verrà esteso a un numero ancora maggiore di dispositivi nei prossimi mesi.