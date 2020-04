In un costante lavoro di ottimizzazione dell’esperienza utente generale su Android, Google continua ad apportare tante piccole migliorie a componenti cardini del suo sistema operativo per dispositivi mobile. In queste ore, grazie all’arrivo della versione 19.6.25 di Google Play Store, abbiamo notato l’introduzione di una piccola novità prima del caricamento effettivo dello store digitale di Google.

Schermata di avvio per Google Play Store

Stiamo parlando della presenza di una breve schermata di avvio – o splash screen – su Google Play Store. Questa, ovviamente, ha una durata estremamente ridotta, forse nell’ordine del mezzo secondo, e mostra il logo dello store di Google al centro del proprio smartphone. L’idea sarebbe quella di dare modo all’utente di non visualizzare una semplice schermata scura durante il caricamento (piuttosto veloce) dello store.

Come potete notare dal breve video mostrato qui sopra, la schermata di avvio ha una durata estremamente esigua, tale da non essere quasi notata. Crediamo infatti che anche voi, leggendo questa news, non vi sarete accorti della piccola novità che Google ha inserito all’interno di Google Play Store.

La schermata di avvio è presente all’interno della versione 19.6.25 di Google Play Store, il quale può essere rapidamente aggiornato scaricando l’APK disponibile al link qui in basso. Che ne pensate della schermata di avvio di Google Play Store? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

APK Mirror Google Play Store v19.6.25