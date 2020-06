Si chiama Play Asset Delivery ed è un nuovo sistema ideato da Google con l’intento di risolvere il problema delle connessioni lente quando si va a scaricare un gioco piuttosto “pesante”, rendendo l’esperienza molto più fluida e piacevole.

In pratica, Play Asset Delivery permette allo smartphone di ricevere le giuste risorse di gioco nel momento in cui servono effettivamente: il team di Google ha pensato ad un sistema che permette di “fare a pezzi” i giochi in vari pacchetti contenenti elementi non in codice come testo o suoni, che vengono consegnati attraverso il Play Store con limiti di grandi dimensioni.

Con Google Play Asset Delivery migliora la vita per sviluppatori e utenti

Gli sviluppatori hanno la possibilità di stabilire come e quando ogni pacchetto viene inviato a un dispositivo, offrendo così loro maggiore flessibilità e, allo stesso tempo, garantendo agli utenti un’esperienza meno frustrante, non dovendo più attendere una barra di caricamento infinita quando si avvia per la prima volta un gioco.

Gameloft ha integrato il nuovo sistema in tre dei suoi giochi (Asphalt 8, Asphalt Xtreme e Minion Rush) e ha registrato una riduzione dei costi e un notevole aumento del numero di utenti che hanno continuato a giocare durante il download completo del gioco.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato dal team di Google.