La seconda generazione di Google Pixel Buds rappresenta uno dei primi esempi di cuffie true wireless con Google Assistant a supportare la nuove feature Fast Pair e a breve potrà contare sull’integrazione con Trova il mio dispositivo.

Analizzando il codice dell’ultima versione di quest’app (la v. 24.029), infatti, lo staff di 9to5Google ha trovato nuovi riferimenti a tale integrazione.

Google Pixel Buds 2 sta per ricevere il supporto a Trova il mio dispositivo

In particolare, l’app Trova il mio dispositivo avrà un nuovo messaggio di benvenuto con il quale avviserà gli utenti della possibilità di individuare i loro device ed accessori (è necessario abilitare la Cronologia delle posizioni di Google, sebbene possa essere disabilitato facoltativamente).

Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie, gli utenti saranno in grado di visualizzare dove (posizione) e quando (ora e data) sono state usate le cuffie per l’ultima volta, nonché a quale telefono o tablet erano collegate. Anche nel caso in cui i dati sulla posizione non dovessero essere attivi, gli utenti riceveranno comunque un aiuto per restringere la ricerca.

L’integrazione tra Trova il mio dispositivo e Google Pixel Buds 2 (e gli altri device con supporto Fast Pair) non è ancora disponibile ma dovrebbe presto esserlo. La versione 2.4.029 dell’app per Android può essere scaricata da APK Mirror