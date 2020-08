Google ha annunciato il suo nuovo Pixel 4a solo pochi giorni fa, e se state pensando ad un futuro acquisto ci terrete a sapere una cosa: i nuovi Google Pixel 4a – ma anche Pixel 4 e Pixel 4 XL – sono i primi smartphone Android certificati ioXt in fatto di sicurezza. Scopriamo cosa significa e quali sono i vantaggi per l’utente.

I Google Pixel 4 sono certificati ioXt

La Internet of Secure Things Alliance (ioXt) rappresenta un punto fermo quando si parla di sicurezza dei dispositivi intelligenti e di internet delle cose (IoT), con lo scopo di andare a creare standard e programmi di conformità che vadano a garantire agli utenti la sicurezza di un prodotto, in termini di privacy e trasparenza.

Per quanto riguarda gli smartphone Android, i parametri da prendere in considerazione per una certificazione ioXt sono molteplici: dalla sicurezza dei sensori biometrici alla frequenza degli aggiornamenti di sicurezza, dalla durata del supporto negli anni alla sicurezza delle app preinstallate.

Google Pixel 4, Pixel 4 XL e Pixel 4a hanno ricevuto la certificazione ioXt, con Google che ha annunciato che tutti i suoi futuri dispositivi saranno certificati in questi termini. Un motivo in più per acquistarli oppure no? Fateci sapere la vostra idea nei commenti qui sotto.

