Una settimana fa vi avevamo parlato di un importante bug su Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL utilizzando l’applicazione Google Sfondi. Questo, scegliendo come “Sfondo giornaliero” un particolare wallpaper della categoria “Città“, porta ad un improvviso crash di SystemUI che non può essere risolto e che ha portato alcuni utenti ad effettuare il ripristino dati dei due smartphone sopracitati.

Presto un fix per il bug di Google Sfondi

Se nei giorni scorsi era quasi certo che il team di sviluppo di Google non si sarebbe impegnato a risolvere il problema, in queste ultime ore apprendiamo invece che la situazione potrà presto tornare alla normalità. Infatti, come viene indicato all’interno di Issue Tracker, il team che si occupa della community Pixel ha sottolineato che ha preso in carico la situazione e che ha già effettuato alcuni cambiamenti per risolvere il problema.

Dal commento ufficiale è possibile leggere che “abbiamo rimosso lo sfondo in questione dall’app e implementeremo una correzione preventiva in una futura versione di Android“. Non è ancora chiaro quando questo particolare update per Android verrà rilasciato e in che modo, ma è comunque una buona notizia scoprire che il team di sviluppo di Google stia lavorando per correggere il bug nel minor tempo possibile.