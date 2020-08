Google sta ufficialmente lanciando People Cards, i biglietti da visita virtuali specifici per la Ricerca Google apparsi per la prima volta circa sei mesi fa.

Con Google People Cards, l’azienda di Mountain View intende aiutare le persone non particolarmente popolari a costruire la loro presenza online offrendo la possibilità di evidenziare il loro sito web e i profili social e aiutare gli utenti a trovare più facilmente la persona giusta sul web.

Quando si cerca il nome di qualcuno che dispone della propria People Card, la Ricerca Google mostrerà un modulo con il nome, la professione e la posizione della persona e gli utenti potranno visualizzare le informazioni complete all’interno della relativa scheda.

Come creare una People Card

Per creare una People Card è necessario accedere al proprio account Google, digitare “Aggiungimi alla ricerca” nella barra della Ricerca Google, quindi toccare la scorciatoia che appare appena sotto e infine compilare la scheda aggiungendo un’immagine, il proprio account Google, una descrizione, link a siti web e profili social ed eventualmente un recapito telefonico o un indirizzo email.

Google afferma di aver implementato una serie di protezioni e controlli per garantire la qualità delle informazioni presenti sulle People Card e altri meccanismi non divulgati per la protezione da contenuti offensivi o contenenti spam.

E’ consentita una sola People Card per account Google ed è necessario un numero di telefono per autenticarlo, tuttavia gli utenti potranno anche inviare feedback se individuano informazioni di bassa qualità o una scheda falsa e avranno la facoltà di eliminare la loro People Card se non desiderano più essere visualizzati nella Ricerca Google. Al momento Google People Cards è disponibile solo su dispositivi mobili e in inglese per gli utenti in India.

