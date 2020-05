La strada per raggiungere le più usate app di messaggistica istantanea è ancora lunga, ma la casa di Mountain View sta facendo di tutto per cercare di armare Google Messaggi con varie funzioni utili.

E a pochi giorni dalla disponibilità italiana del supporto RCS, oggi vi parliamo di una novità non altrettanto rilevante, che può risultare tuttavia comoda in certi casi.

Si tratta di una piccola scorciatoia, una sorta di funzione attivabile con un pulsante che consente di allegare delle foto recenti. Compare nelle conversazioni e fa da comando rapido per inviare delle fotografie da pescare nella galleria o da scattare seduta stante.

Tale pulsante, secondo quanto riportato da Android Police, compare solo se è stata scattata una foto di recente (a distanza di cinque minuti e oltre non è stato più rilevato) e, una volta toccato, Google Messaggi lo presenta così come la vedete nelle immagini qui sotto.

Come visibile, il “problema” è che, non c’è nulla di nuovo rispetto a seguire il medesimo procedimento per condividere un’immagine, solo un po’ di immediatezza in più.

Comunque, si tratta di un’implementazione rilevata nell’ultima beta di Goolge Messaggi, la 6.0.114, che potete scaricare direttamente da APK Mirror, o registrandovi al programma beta sul Play Store.