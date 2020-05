In queste ore i colleghi di 9to5google hanno scoperto alcune informazioni interessanti tramite il teardown della versione beta 6.1 di Google Messaggi. Infatti, alcune stringhe di codice scovate all’interno dell’APK di cui vi diamo visione qualche riga più in basso, fanno esplicito riferimento alla profonda integrazione di Google Fi con i “Messaggi sul web”.

Messaggi sul web con Google Fi

Per chi non fosse a conoscenza della funzione, collegandosi a questo link gli utenti Android muniti dell’applicazione Google Messaggi possono continuare a conversare con i propri contatti direttamente tramite il browser web, purché lo smartphone resti connesso alla stessa rete Wi-Fi e che “Messaggi per il web” non sia aperto in un altro browser.

Vendendo alle stringhe di codice, l’integrazione di Google Fi con Messaggi per il web risulta essere molto più profonda e ben implementata rispetto quella per il classici SMS. Infatti, al contrario di questi ultimi, gli utenti non dovranno utilizzare il codice QR per effettuare il pairing fra browser e smartphone né connettere quest’ultimo alla rete o accenderlo.

<string name=”cms_no_qr_welcome_title_text”>Enjoy texts, calls & voicemails on the web even when your phone is off</string>

<string name=”cms_no_qr_welcome_bottom_text”>”Get started

1. Go to https://messages.google.com/web

2. Sign in to Google Fi (you can skip the QR code)”</string>

Reazioni con emoji nei messaggi RCS

Dopo l’arrivo del supporto RCS su Google Messaggi anche in Italia, milioni di utenti Android nel nostro Paese hanno iniziato ad assaporare tutti i vantaggi di quelli che vengono definiti come gli “SMS 2.0”. Google sta investendo molte energie per rendere il tutto sempre più funzionale e al passo con i tempi, ed in queste ore numerosi utenti stanno segnalando l’arrivo delle reazioni emoji nei messaggi RCS.

Di questa funzione ne avevamo parlato già tempo fa e sembra che sia attualmente in fase di test per un numero indefinito di utenti. Come si può notare dalle immagini qui sotto, le reazioni ai messaggi RCS vengono mostrate nell’angolo in basso a destra della classica “bolla” del messaggio, mentre tramite una pressione prolungata su di essa è possibile scegliere fra almeno sette emoji diverse.

Nel caso in cui il destinatario di un messaggio non dovesse ancora disporre della funzione appena vista, riceverà un messaggio “fallback” in cui viene indicata l’emoji utilizzata dall’altro partecipante in chat ad uno specifico messaggio. Al momento non ci è chiaro se la feature sia legata alla versione beta di Google Messaggi o se è già implementata nel client ufficiale, in ogni caso vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione per essere pronti a sfruttare le reazioni con emoji nelle chat.