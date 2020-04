Google Lens è stato lanciato in occasione di Google I/O 2017 come un nuovo modo per esplorare visivamente la realtà circostante e richiedere aiuto per effettuare ricerche.

Con il passare dei mesi questa soluzione si è andata arricchendo di funzionalità, come il supporto a Google Assistant, Foto e Ricerca e, allo stesso tempo, anche il suo logo è stato oggetto di un’evoluzione.

In occasione del suo lancio Google Lens poteva contare su un logo a forma di fotocamera rettangolare, divenuto poi un quadrato con un cerchio al centro e nei mesi sono state apportate altre piccole modifiche, potendo peraltro contare su un’apposita versione in bianco e nero per Google Assistant e Google Foto.

Ecco come potrebbe cambiare il logo di Google Lens

Ebbene, proprio quest’ultima suggerisce che Google sia al lavoro su una nuova importante modifica del logo di Google Lens: un utente, infatti, ha visualizzato una nuova icona in Google Foto che ha due importanti differenze: il cerchio al centro è stato sostituito da una G e il cerchietto in basso a destra (che sta per il flash di una fotocamera) è scomparso in favore di una linea come le altre tre.

Questa modifica è in fase di test e non sappiamo se e quando sarà implementata per tutti. Sarà interessante, inoltre, scoprire il logo nella versione a colori.