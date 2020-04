In costante miglioramento delle interfacce delle applicazioni proprietarie sviluppate da Google, in queste ore Google Drive ricevere nuove icone relative alla scherma per scansionare i documenti.

Nuove icone della UI per scansionare

L’azienda aveva iniziato a testare questa nuova interfaccia già a fine 2020, e solo oggi sembra che il team di sviluppo abbia sistemato tutti gli ultimi ritocchi per renderle disponibili a tutti. La nuova interfaccia, com’è possibile notare nelle immagini presenti nella galleria qui in basso, presentano quattro icone nella porzione inferiore della UI.

Da sinistra verso destra, abbiamo il tasto che ci riporta alla fase di scanning con l’applicazione fotocamera, l’icona per scattare la foto in bianco e nero oppure a colori, il tasto per ruotare l’immagine ed infine l’icona per fare il crop dell’immagine per evidenziare solo una porzione di testo oppure una particolare area di un documento.

Infine, in altro a destra trovano posto i classici tre pallini per accedere alle impostazioni della funzione. Qui è possibile scegliere le ottimizzazioni da applicare alle immagini scansionate, il formato della carta per i file PDF, l’orientamento della carta per il file PDF e la qualità JPEG delle immagini scansionate.

La nuova interfaccia è attualmente in fase di propagazione come aggiornamento server side, ma è comunque richiesta la presenza dell’ultima versione dell’applicazione che potete scaricare dal badge del Play Store qui in basso.