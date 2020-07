Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare alla versione per dispositivi Android dell’app ufficiale del colosso di Mountain View e tra le ultime novità ve ne sono alcune che riguardano Google Discover.

Tra le modifiche che gli sviluppatori stanno testando da qualche settimana, infatti, ve ne sono alcune che riguardano Google Discover e che già da un po’ sono state messe a disposizione di una ristretta cerchia di utenti.

Google Discover si prepara a cambiare ancora una volta look

Tra di esse vi sono lo spostamento delle informazioni sulle condizioni meteo in un’altra posizione: invece di essere visualizzate in una piccola mappa sopra il feed, nella nuova interfaccia c’è una piccola pillola in alto a sinistra con le informazioni sulla situazione attuale.

Inoltre, Google separa in modo netto l’area superiore dall’area di ricerca e da quella inferiore con i consigli sugli articoli.

Questa nuova interfaccia per Google Discover è ad oggi ancora in fase di test e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti. Per saperne di più, pertanto, non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.