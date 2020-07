L’applicazione di Google Chrome per dispositivi Android si evolve e abbraccia due novità che torneranno molto utili nell’utilizzo quotidiano: l’autenticazione biometrica per l’esecuzione di pagamenti e una nuova gestione delle password mediante meccanismo touch-to-fill.

Autenticazione biometrica per i pagamenti

Che la direzione fosse questa non era certamente un mistero: già mesi fa Google Chrome aveva iniziato a consentire l’autenticazione biometrica per i pagamenti tramite l’integrazione con Windows Hello.

In seguito, una funzione analoga era stata in fase di test sui dispositivi mobile con sistema operativo Android, consentendo di selezionare “Schermata di blocco” come metodo aggiuntivo di conferma dei pagamenti eseguiti da smartphone.

Adesso, però, pare proprio che quei test abbiano dato i risultati sperati, perché Google Chrome per Android sta ricevendo proprio la funzione di autenticazione biometrica per i pagamenti e l’annuncio è arrivato direttamente da Big G.

In particolare, la prima volta l’utente sarà tenuto ad inserire manualmente il CVC, ma a partire dalla volta successiva sarà sufficiente appoggiare il dito sul sensore di impronte digitali.

Naturalmente la feature non viene imposta da Google: gli utenti avranno la possibilità di attivarla o disattivarla a seconda delle proprie preferenze dalle Impostazioni di Chrome.

Per chi fosse preoccupato per il discorso relativo alla sicurezza, Big G ha sottolineato l’utilizzo dello standard WebAuthn W3C e che nessuna informazione biometrica lascerà il dispositivo dell’utente.

Nuova gestione delle password su Google Chrome

Questa seconda novità annunciata ufficialmente dal colosso di Mountain View era già nell’aria da qualche settimana: Google Chrome semplifica la gestione di account e password mediante un intuitivo ed estremamente comodo meccanismo touch-to-fill.

Per imbattersi nella nuova finestra, una volta che il roll out vi avrà raggiunti, non dovrete far altro che provare ad entrare con il vostro account su un sito qualsiasi. La feature è particolarmente utile nel caso in cui l’utente abbia più account salvati, potendo così scegliere al volo quale utilizzare.

Vi piacciono queste nuove funzioni introdotte da Google Chrome? Le avete già ricevute? Scaricate l’ultima versione dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.