Google ha intenzione di mettere a disposizione dei produttori di router Wi-Fi una delle funzioni più interessanti presenti sui router Google Nest Wi-Fi che permette di controllare alcuni aspetti della rete tramite Google Assistant invece di utilizzare una pagina di configurazione.

Nell’ambito della smart home, Google Assistant è in grado di controllare gli apparecchi tradizionali come luci e prese, ma anche altri suppellettili come un armadio intelligente, oppure una doccia o una vasca da bagno smart.

Gli ultimi apparati a entrare sotto il controllo di Google Assistant sono i router e le reti informatiche. Ad esempio, è possibile utilizzare l’Assistente per attivare e disattivare la rete ospite e recuperarne la password visualizzandola su uno schermo intelligente, oppure si può eseguire un test di velocità della rete direttamente dal router o fare in modo che Google Assistant visualizzi l’utilizzo dei dati mensile della rete domestica.

Google Assistant potrebbe diventare uno standard per i router

Il fatto che un determinato router o una rete utilizzi effettivamente tutte queste funzionalità di Google Assistant dipende interamente dal produttore. Ad esempio, alcuni router Netgear rilasciati dal 2017 supportano la maggior parte di queste funzionalità.

Ad ogni modo, è interessante vedere che Google non ha problemi a mettere a disposizione di altre aziende delle funzionalità “proprietarie” come quella di cui stiamo parlando e non è da escludere che in futuro l’integrazione di Google Assistant possa diventare una funzionalità standard per i router.

