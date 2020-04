Google Assistant è senza ombra di dubbio uno dei migliori assistenti digitali presenti sul mercato. Non solo viene costantemente migliorato tramite numerosi aggiornamenti, ma offre sempre nuove feature in grado di ampliare di molti i suoi campi di utilizzo. In queste ore è in rollout una piccola novità che riguarda la UI di Google Assistant. Infatti alcuni utenti stanno sperimentando un nuova UI per i suggerimenti di Google Assistant.

Google Assistant mostra una nuova UI

Infatti, come potete notare dalle immagini in basso, la classica UI viene rappresentata adesso con un font più prominente che arriva ad occupare l’intera UI. Se ricordate bene, normalmente la UI di Google Assistant è caratterizzata da un font decisamente più compatto e dalla possibilità di accedere ad altri suggerimenti circa l’utilizzo dell’assistente digitale.

La feature dovrebbe essere disponibile già a partire dalle prossime ore o al massimo dai prossimi giorni. Attualmente la novità è disponibile su alcuni smartphone presenti in redazione ma assente su altri, pertanto è solo questione di tempo prima che arriverà per tutti.

La nuova UI di Google Assistant per quanto riguarda i suggerimenti sarebbe attualmente in rollout per tutti, pertanto vi consigliamo di tenere gli occhi puntati sull’assistente digitale di Google per scovare anche voi le novità appena viste.