Non sappiamo perché Google abbia preso questa decisione, forse è stata dettata dalla produzione striminzita, fatto sta che non venderà Pixel 5 e Pixel 4a 5G in Italia e quindi l’unico modo per averli è posare lo sguardo fuori dai confini nostrani e importarli.

Per qualcuno questo potrebbe essere motivo di noia ed è comprensibile, tuttavia c’è un modo per averli senza passare per procedure lunghe, noiose e rischiose e, soprattutto, in assoluta pace interiore: parliamo di acquistare Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G su Amazon UK, dove entrambi sono venduti e spediti da Amazon, al prezzo di listino di 599 gbp.

Dove e come acquistare Pixel 5 e 4a 5G in Italia

Amazon.co.uk, infatti, spedisce la maggior parte dei prodotti in vendita anche fuori dai confini del Regno Unito e fra questi ci sono gli smartphone, inclusi i nuovi Pixel. È sufficiente quindi cliccare sul link del modello che vi interessa qui sotto (C’è anche il fighissimo Pixel 5 verde! NdR), effettuare il log-in col vostro account di Amazon Italia, aggiungere lo smartphone nel carrello e seguire le solite istruzioni a schermo di Amazon per ultimare la procedura d’acquisto.

E stop, non dovete fare altro per ricevere a casa il vostro fiammante Pixel; non dovete nemmeno preoccuparvi di utilizzare una carta differente dalla solita che usate o del cambio da euro a sterlina perché Amazon UK accetta le carte italiane e dà la possibilità di pagare si in euro, dietro opportuna conversione live, o in gbp. Anzi, li avrete fra le mani probabilmente anche prima di chi li comprerà dal Google Store perché Amazon UK garantisce la spedizione dal 15 ottobre, ben prima di quanto promesso da Google.

Considerazioni sull’acquistare i Pixel 5 e 4a 5G da Amazon UK

Certo, ci sono da fare delle considerazioni però, considerazioni che a qualcuno potrebbero far storcere leggermente il naso. La prima, e senza dubbio la più pesante, riguarda il prezzo finale del prodotto. Sappiamo che il cambio da euro a sterlina è per noi sfavorevole e qui non fa eccezione: acquistare Pixel 5 e Pixel 4a 5G su Amazon UK significa mettere in conto di aggiungere 40-60 euro in più al loro costo di listino in euro in Francia e Germania dove sono venduti a 629 e 613 euro. Purtroppo, e qui calza a pennello, è il prezzo da pagare per averli anche noi qui in Italia senza doversi dannare l’anima e in assoluta sicurezza e affidabilità, considerando che dietro c’è Amazon e che basta eseguire una procedura d’acquisto standard di 1 minuto. Chi vuole acquistarli e non possiede amici o parenti all’estero non può che fare così, a meno che non voglia rivolgersi ai tipi stranieri che li vendono su eBay a prezzi veramente maggiorati e intorno ai 1000 euro (Ma questo è un altro discorso. NdR).

Poi ci sono altre considerazioni da fare, seppur minori. Chi compra lo smartphone da Amazon UK deve sapere che può contare sulla solita garanzia eccellente di Amazon, con tutto ciò che ne consegue, anche se in caso di reso o sostituzione dovrà inviare la spedizione nel Regno Unito, e sulla garanzia europea di Google e che nel Regno Unito le prese di corrente sono differenti da quelle italiane, pertanto all’interno della confezione ci sarà un alimentatore da parete con una spina diversa. Comunque nulla che non sia risolvibile o accettabile pur di avere l’ultima novità di Google.

Detto questo, la palla passa a voi. Volete avere fra le mani l’ultimo sforzo tecnologico di Google? Non c’è altro modo se non accettare questi piccoli compromessi e acquistarlo dall’estero da Amazon UK (al momento su DE e FR non è disponibile). Se per voi invece sono scogli insormontabili, beh, allora lasciate stare.

