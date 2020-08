Per ogni ricerca su Google vengono analizzate centinaia di miliardi di pagine Web per cercare di trovare i risultati più pertinenti e utili in meno di mezzo secondo.

Google migliora continuamente i suoi algoritmi di ricerca anche grazie al feedback di persone di tutto il mondo che contribuiscono a trovare soluzioni personalizzate per ogni mercato.

La Ricerca Google è progettata per restituire risultati pertinenti alle query e dalle fonti più affidabili disponibili e questo è possibile grazie a un gruppo di oltre 10.000 persone sparse in tutto il mondo che Google chiama “valutatori della qualità della ricerca”.

Queste persone aiutano Google a misurare il modo in cui è probabile che le persone sperimentino i risultati delle query fornendo valutazioni basate sulle linee guida messe a disposizione dalla società.

Come funziona la valutazione dei rater

Google genera un campione di query per un gruppo di valutatori che verranno visualizzate in due versioni. Un set di risultati proviene dall’attuale versione di Google, mentre l’altro set deriva da un miglioramento che il colosso di Mountain View sta prendendo in considerazione.

I valutatori riesaminano le pagine elencate nel set di risultati e le valutano rispetto alla query verificando se soddisfano le esigenze di informazione, il loro livello di comprensione e considerando fattori come l’autorevolezza e l’affidabilità delle fonti rispetto all’argomento della query, anche effettuando verifiche sulla reputazione delle stesse.

Ad esempio, il set di risultati per una ricerca “ricetta della torta di carote” può includere articoli da siti di ricette, riviste alimentari, marchi alimentari e forse blog. Per determinare se una pagina web soddisfa le esigenze di informazione dell’utente, un valutatore può considerare quanto siano facili da comprendere le istruzioni di cottura, quanto sia utile la ricetta in termini di istruzioni visive e se ci sono altre utili funzionalità sul sito, come uno strumento per generare la lista della spesa.

Inoltre, per capire se l’autore ha esperienza in materia, un valutatore effettua delle ricerche online per vedere se è in possesso delle credenziali del caso, se è stato profilato o referenziato su altri siti Web di prodotti alimentari o se dispone di prodotti o contenuti di rilievo che hanno ottenuto recensioni o valutazioni positive su siti di ricette.

Una volta che i valutatori hanno svolto questa ricerca forniscono a Google un punteggio di qualità per ogni pagina, tuttavia questa valutazione non influisce direttamente sul posizionamento della pagina o sito nella ricerca.

Solo l’anno scorso Google ha effettuato oltre 383.605 test di qualità della Ricerca Google e 62.937 esperimenti fianco a fianco con i suoi valutatori per misurare la qualità dei risultati che hanno portato a oltre 3.600 miglioramenti agli algoritmi di ricerca.

Potrebbe interessarti: Comprare casa con il mutuo è più semplice con questa novità di Ricerca Google