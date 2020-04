I recenti aggiornamenti di Google Stadia si sono concentrati sull’esperienza web tramite Chromecast, ma un aggiornamento sul lato server di ieri consente finalmente al controller Stadia di catturare screenshot e video clip anche su Android.

Fino ad oggi, premendo il pulsante di cattura dedicato quando il controller Stadia era collegato ad Android generava un messaggio di errore, invece ora appare il messaggio “Salvataggio screenshot” che immortala gli ultimi 30 secondi di gioco.

Stadia Caputures arriva sul controller Stadia per Android

Stadia Captures era sempre visualizzabile su Android e iOS, anche se lo zoom non è ancora possibile, mentre il sito web ha guadagnato questa funzionalità all’inizio di marzo.

Attualmente gli utenti di Google Stadia in versione Base possono archiviare fino a 100 clip da 30 secondi l’una e un numero illimitato di screenshot, mentre gli utenti Pro possono salvare fino a 500 clip video.

L’esperienza di acquisizione sui dispositivi mobili ora è in linea con stadia.com e le TV, tuttavia Google Assistant genera ancora un errore sia sui dispositivi mobili che sul Web.

La possibilità di acquisire screenshot per il controller Stadia su Android è in roll out da ieri sera e sembra chiedere agli utenti di effettuare un aggiornamento della periferica, ma per ora la funzionalità sembra essere collegata a una modifica sul lato server.