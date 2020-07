Google ha introdotto il Benessere Digitale (Digital Wellbeing) quasi due anni fa con l’obiettivo principale di aiutare l’utente a non abusare nell’uso dello smartphone.

Quando si imposta un timer giornaliero per determinate applicazioni attraverso l’app Benessere Digitale l’utilizzo delle stesse è consentito solo finché non scade il relativo timer.

Il Benessere Digitale scolora le app all’ultimo minuto

L’ultima modifica da poco introdotta nell’app Benessere Digitale applica una scala di grigi alle app quando rimane meno di un minuto al raggiungimento del loro timer di spegnimento giornaliero.

La scala di grigi viene applicata solo sull’app che sta per scadere e non sul resto dell’interfaccia utente Android e dovrebbe servire come avviso per terminare rapidamente quello che si sta facendo con lo smartphone prima del blocco temporaneo dell’applicazione.

Questa modalità in scala di grigi è acquisibile come screenshot, a differenza della scala di grigi che il Benessere Digitale applica a tutto il sistema quando arriva l’ora di andare a letto, quindi sembra che il meccanismo con cui la modalità viene applicata sia diverso a livello di sistema operativo.

La modifica è apparsa con la versione beta 1.32 dell’app Benessere Digitale e si sta lentamente diffondendo tra gli utenti. Per aggiornare l’app è possibile utilizzare il badge sottostante, oppure scaricare direttamente l’APK dell’ultima versione dell’app Benessere Digitale.