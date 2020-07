Un paio di mesi fa abbiamo visto che Google Chrome ha introdotto l’autenticazione delle carte tramite Windows Hello e ora Google vuole rendere più facile l’accesso alle carte di pagamento anche in Chrome per Android.

Durante il riempimento automatico dei dati della carta di credito ora appare una casella da spuntare per utilizzare screen lock per confermare le carte da quel momento in poi, invece di inserire il codice di verifica della carta (CVC).

Chrome testa l’autenticazione biometrica per i pagamenti

L’opzione per abilitare i prompt di autenticazione di sistema è accessibile digitando chrome://flags/ nella barra degli indirizzi di Google Chrome e cercando il flag #enable-autofill-credit-card-authentication.

Dopo aver attivato il flag su Android apparirà una nuova opzione denominata Blocco schermo in Impostazioni->Metodi di pagamento, tuttavia, indipendentemente dalla versione di Chrome in uso (Stabile, Beta, Dev, Canary) è impossibile visualizzare la richiesta di utilizzo di screen lock anche dopo aver spuntato la relativa casella.

Google sta lavorando all’autenticazione di sistema per Android e forse Chrome OS, Linux e macOS, ma purtroppo la funzione non è ancora completamente attiva su nessuna iterazione di Chrome per Android.

Questa impostazione dovrebbe semplificare l’autenticazione anche sugli smartphone senza opzioni di sblocco biometrico, poiché la descrizione parla specificamente di “blocco dello schermo” e non di “sblocco biometrico”, il che rende la funzionalità compatibile praticamente con tutti i moderni dispositivi Android che supportano Google Pay.

Come qualsiasi funzionalità attivabile tramite i flag di Chrome, non è detto che l’autenticazione delle carte con screen lock verrà implementata per tutti gli utenti, tuttavia, il fatto che i test interessino più sistemi operativi lascia accesa la speranza che presto sarà possibile autenticare le proprie carte senza la necessità di trovare il CVC.