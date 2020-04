Google sta testando utili suggerimenti per gli appunti in Gboard in modo che possano essere gestiti con un solo tocco, rendendo il processo più immediato rispetto alla consueta pressione prolungata per incollarli.

Questa nuova funzionalità è stata avvistata dai colleghi di 9To5Google e quando si copia qualcosa negli appunti, nella barra superiore della tastiera di Google ora appare una riga con i relativi suggerimenti.

Questi nuovi suggerimenti per gli appunti di Gboard sostituiscono i pulsanti di scelta rapida per accedere a funzioni quali adesivi, ricerca GIF, impostazioni e il gestore completo degli Appunti, ma solo quando qualcosa è stato copiato negli appunti.

In questo caso, toccando il suggerimento viene incollato tutto ciò che è presente negli appunti nell’app che si sta utilizzando, come succede da tempo con la tastiera predefinita su iOS.

Un altro aspetto interessante di questa scorciatoia è che i suggerimenti per gli appunti di Gboard funzionano correttamente anche con i campi password, solo che in tal caso nascondono il testo nel suggerimento mostrando al loro posto dei punti.

Al momento questa funzionalità è visibile solo per alcuni utenti Android e non sappiamo se si diffonderà più ampiamente, ma dovrebbe essere una feature ben accolta dagli utenti, a differenza del logo Google nella barra spaziatrice, e si spera che verrà rilasciata per tutti al più presto, anche se il consueto menu a pressione prolungata non è particolarmente scomodo da utilizzare.

Da non perdere: I segreti della Tastiera Google: le funzionalità che dovete conoscere