Google continua ad affinare il suo sistema di ricerca in-app e, dopo aver integrato l’opzione YouTube Music fra le scorciatoie rapide per ascoltare una playlist, ecco che ne spunta una anche per gli artisti con in più il collegamento alla propria piattaforma video.

Le nuove scorciatoie dell’app Google

Che la casa di Mountain View stia spingendo parecchio nell’arricchire il più possibile il sistema di ricerca di app Google non è affatto una novità. Dopo gli strumenti di ricerca, beccati nell’ultima beta, ecco che arrivano nuovi suggerimenti più accurati relativi alla ricerca di artisti.

Digitando infatti sull’app Google il nome di un cantante, ai consueti collegamenti rapidi ai servizi di streaming musicale come Spotify, Deezer e Google Play Musica, ecco che compaiono anche YouTube e YouTube Music, per accedere direttamente ai contenuti video correlati.

C’è da sottolineare però che cliccandoci su non compaiono direttamente i risultati che troveremmo inserendo ad esempio “Vasco Rossi”, nel sistema di ricerca di YouTube, ma l’utente viene rimandato a YouTube Premium, con i videoclip esclusivi relativi.

Tale novità, è già in fase di roll out in Italia ed è un’ulteriore conferma della volontà di Big G di perfezionare la ricerca sull’app Google.