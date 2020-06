Android TV con il passare degli anni è divenuta una soluzione molto popolare nel settore delle Smart TV e l’integrazione con Google Assistant ha certamente giovato al successo della piattaforma di Google.

Il team del colosso di Mountain View ha in progetto di rendere questa integrazione (che ad oggi vede tanti telecomandi dotati di un tasto dedicato all’assistente ed altri capaci di supportare pure l’attivazione vocale) ancora più completa con Voice Match.

Android TV e Google Assistant: l’integrazione sarà più completa

Nelle scorse ore il team di Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app Google per Android TV, portandola dalla versione 3.14.2 alla 4.2.0 (la trovate su APK Mirror) e, stando ad alcuni riferimenti trovati dallo staff di 9to5Google nel codice della nuova release dell’applicazione, pare che la piattaforma pensata per le TV sia quasi pronta per ottenere il supporto nativo alle funzionalità Voice Match di Google Assistant.

Ricordiamo che Voice Match consente all’assistente di identificare l’utente e distinguerlo dagli altri (ciò avviene attraverso brevi clip della voce per formare un modello vocale unico, che viene memorizzato soltanto sui propri dispositivi), migliorando nel complesso l’esperienza offerta.

Restiamo in attesa di informazioni da parte di Google per scoprire se questa nuova feature sarà disponibile per tutti i dispositivi Android TV o se sarà riservata solo ad alcuni modelli.