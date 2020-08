Zombie Defense 2 è il seguito dell’omonimo tower defense in tempo reale in cui reclutare dei soldati e schierali per respingere ondate di zombie.

Il gameplay propone un mix di strategia, tattica e azione e offre la possibilità di potenziare i personaggi, ordinare attacchi aerei, collezionare materiali, creare oggetti, usare stimolanti.

Con i soldi ottenuti dalle missioni è possibile effettuare l’upgrade agli aerei e ai soldati e potenziare i mezzi per rendere più forti le unità da combattimento.

Zombie Defense 2 include 45 missioni e molte novità

Il tower defense di DIVMOB include 45 missioni, decine di oggetti per migliorare il proprio personaggio, 18 categorie di nemici, 5 abilità con varie combinazioni, 10 unità per il reclutamento, 3 tipi di boss mutanti, un vasto arsenale che comprende esplosivi estremamente potenti, un serbatoio dell’olio per bloccare gli zombi con il fuoco e vari tipi di missioni secondarie.

Zombie Defense 2 è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportato da annunci pubblicitari, inoltre il titolo è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe presentare dei bug. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.