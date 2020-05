Wanderlust: Transsiberian è un’avventura interattiva in cui affronterete un viaggio verso le parti più orientali dell’Eurasia a bordo della linea ferroviaria più lunga del mondo e rappresenta un nuovo capitolo autonomo di Wanderlust: Travel Stories.

L’avventura dei creatori di The Witcher è ambientata nell’autunno del 2010 e racconta la storia di due uomini che salgono sulla ferrovia transiberiana per intraprendere un viaggio di 9.289 km da Mosca a Vladivostok.

Il gameplay offre la possibilità di viaggiare in modo aperto e amichevole oppure sospettoso nei confronti di luoghi e persone sconosciuti. L’approccio del giocatore con il mondo di gioco plasmerà il modo in cui quest’ultimo reagirà con il giocatore, in quanto le decisioni prese incideranno sull’evoluzione della storia, oltre che sui livelli di stress e fatica del protagonista.

L’avventura interattiva è caratterizzata da interessanti conversazioni, un’atmosfera stimolante trasmessa attraverso immagini e musica e un’ambientazione che spazia dalla monumentale Mosca ai boschi di betulle senza fine fino alle strade solitarie della Siberia, tuttavia la durata di gioco è di circa un’ora.

Wanderlust: Transsiberian è disponibile per Android in inglese al prezzo di € 1,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire l’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.