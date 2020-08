Transmission è un puzzle game basato sulle comunicazioni fra trasmettitori e ricevitori sui quali inviare informazioni su reti sempre più complesse.

Il gameplay propone dei puzzle logici da risolvere creando connessioni dai trasmettitori rappresentati da oggetti sferici ai ricevitori dalla forma cubica per portare a destinazione tutti i pacchetti di dati.

I livelli possono includere anche i transricevitori che operano sia come ricevitori che come trasmettitori e che fungono da nodi di smistamento nella rete e le antenne che diffondono le informazioni ai componenti prossimi, oltre a tre tipologie di segnali e altri oggetti che variano la giocabilità.

Il gioco consente di eliminare le connessioni create toccandole e in ogni momento è possibile riavviare il livello e ricominciare da capo.

Transmission è un puzzle game elegante e rilassante

I primi livelli sono piuttosto semplici da risolvere, ma la complessità delle reti aumenta mano a mano che si avanza, fino a scoprire le sei reti che hanno trasformato il nostro modo di comunicare, ognuna con le sue caratteristiche uniche.

Il rompicapo di Science Museum offre uno stile grafico minimale ed elegante caratterizzato da colori vivaci e geometrie semplici come linee, sfere e cubi e include una colonna sonora d’autore vibrante e al contempo rilassante. Sono presenti in totale 70 livelli suddivisi in 7 mondi con 146 stelle da collezionare.

Transmission è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità ed è raggiungibile nel Play Store di Google attraverso il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.2 o versioni successive.