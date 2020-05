Through the Darkest of Times è un gioco di strategia storico sulla Resistenza che mira a trasmettere al giocatore la realtà dura e cupa della vita nel periodo del Terzo Reich.

Nei panni del leader di un piccolo gruppo di Resistenza nella Berlino del 1933, formato da gente comune, ebrei, cattolici, comunisti e patrioti, dovrete contrastare il regime totalitario della Germania nazionalsocialista distribuendo volantini e scrivendo messaggi sui muri per diffondere la consapevolezza delle atrocità naziste.

Reclutando sempre più seguaci dovrete organizzare proteste e pianificare attività e colpi per indebolire il regime raccogliendo informazioni e sabotando i piani del sistema nazista restando sotto copertura.

Lo strategico di Handy Games si articola in quattro capitoli in cui lottare per la libertà sopportando il peso della responsabilità quando dovrete prendere decisioni strazianti e affrontane le terribili conseguenze.

La grafica illustra scene ed eventi in stile espressionista, tuttavia i testi non sono tradotti in italiano, pur trattandosi di un titolo premium.

Through the Darkest of Times è disponibile per Android al prezzo di € 7,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.