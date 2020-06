The Innsmouth Case è un’avventura poliziesca strutturata come un libro interattivo ispirato alle fantastiche opere della leggenda dell’horror H.P. Lovecraft.

Nei panni di un detective dovrete indagare sulla misteriosa scomparsa della piccola Tabitha Marsh esplorando il remoto villaggio di pescatori Innsmouth, una località immaginaria mistica e raccapricciante famosa per i sinistri accadimenti e teatro di molti racconti dell’autore.

The Innsmouth Case è un’avventura testuale illustrata che conta più di 160.000 parole dove ogni decisione intrapresa dal giocatore ha un effetto duraturo sull’evoluzione della storia che può portare a un totale di 27 possibili finali.

Horror e humor si fondono perfettamente in The Innsmouth Case

L’avventura ambientata nell’universo di Lovecraft propone una miscela perfetta di umorismo insolito e horror classico rendendola unica nel suo genere.

L’opera di Assemble Entertainment offre l’opportunità di dialogare con oltre 30 personaggi e nella schermata delle opzioni è possibile regolare la velocità dei testi.

The Innsmouth Case è disponibile per Android solo in lingua inglese al prezzo di € 5,49 senza acquisti in-app né pubblicità ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

