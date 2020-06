The Almost Gone è un puzzle game narrativo di impostazione isometrica in cui dovrete svelare una verità oscura e toccante esplorando dei diorami magnificamente realizzati.

Ruotando a piacimento i diorami avrete la possibilità di scoprire una storia avvincente rivelando oggetti, ricordi e indizi da decifrare.

I livelli di The Almost Gone spaziano da una casa apparentemente normale a strade di periferia stranamente deserte, da bellissimi condomini a sinistri ospedali abbandonati, da un salotto senza pretese a una tenda in una foresta, da un’auto della polizia su un albero a un ospedale abbandonato.

The Almost Gone offre una storia coinvolgente e matura

Ogni ritrovamento rappresenterà un pezzo del puzzle relativo alla vita della protagonista svelando i suoi trascorsi, le persone e i luoghi che la circondavano nella sua infanzia apparentemente spensierata.

L’avventura pubblicata da Playdigious offre una storia coinvolgente e matura creata dal pluripremiato autore Joost Vandecasteele e suddivisa in cinque avvincenti capitoli, ognuno dei quali rivelerà segreti e colpi di scena che vi porteranno alla verità, tuttavia manca la localizzazione in italiano.

The Almost Gone è disponibile per Android al prezzo standard di € 6,99 senza acquisti in-app, ma attualmente è in offerta al prezzo di lancio di € 4,89, ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

