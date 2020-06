The Academy è un’avventura a enigmi ambientata nella famosa accademia Arbor, una scuola caratterizzata da genialità e mistero.

Nei panni della matricola Sam affronterete tutte le sfide che l’accademia ha in serbo e con un piccolo aiuto da parte dei vostri amici diventerete parte di una storia mai vissuta prima e potrete svelare un mistero secolare che incombe sulla scuola e sulla città di Arbor.

The Academy è un’avventura a enigmi ispirata a Harry Potter

The Academy offre la possibilità di esplorare con una visuale in terza persona gli ambienti della splendida accademia con tutti i suoi segreti e di cimentarsi in oltre 200 enigmi e indovinelli unici in grado di mettere alla prova i giocatori più esperti che dovranno ragionare fuori dagli schemi.

Previous Next Fullscreen

L’avventura offre l’opportunità di incontrare personaggi memorabili e fare amicizia con gli altri studenti e tutto lo staff dell’accademia.

Per quanto riguarda ambientazione e gameplay, l’avventura di Pine Studios e pubblicata da Snapbreak si ispira a giochi quali Professor Layton e Harry Potter.

The Academy è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.

Leggi anche: Offerte per app e giochi Android