Super Tank Blitz è un gioco di azione che offre la possibilità di affrontare emozionanti battaglie in tempo reale con giocatori di tutto il mondo alla guida di bizzarri carri armati personalizzabili.

Il gioco permette di assemblare il proprio carro armato utilizzando una miriade di parti uniche aprendo le casse che contengono armamenti e potenziamenti, con la possibilità di condividere i progetti e scoprire quelli degli altri giocatori.

Super Tank Blitz propone entusiasmanti battaglie PvP

Super Tank Blitz mette a disposizione la modalità Deathmatch 1 contro 1 che permette di ottenere le parti per potenziare i carri e la modalità Deathmatch a squadre 2 contro 2 che consente di giocare in team con un amico o un giocatore casuale in esilaranti battaglie su un’isola vulcanica ricoperta di lava.

I controlli di gioco prevedono uno stick per far avanzare e indietreggiare il carro e i pulsanti per fare fuoco con il cannone e utilizzare gli attacchi speciali.

Il gioco sfodera una grafica in stile cartoon e include numerosi carri armati e 12 carismatici comandanti caratterizzati da abilità uniche.

Super Tank Blitz è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

