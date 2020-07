SPHAZE è un puzzle game in cui guiderete dei robot attraverso dei labirinti in un bellissimo mondo fantasy e Sci-Fi.

In pratica vi basterà manipolare il labirinto ruotando gli anelli per collegare i percorsi in modo che i robot possano farsi strada attraverso le diverse aree e raggiungere il centro del labirinto evitando i percorsi rossi.

In ogni livello sono presenti ulteriori enigmi da scoprire manipolando diversi elementi interattivi presenti nell’ambiente di gioco.

Il rompicapo include 40 livelli base suddivisi in quattro mondi da esplorare, con ulteriori 20 livelli più impegnativi, tuttavia, in caso di difficoltà è possibile interpellare il robot suggeritore che però richiede delle parti di ricambio.

SPHAZE si ispira a Cut the Rope e Monument Valley

Il rompicapo creato da DynamicTrio, creatori di Dying Light 2, The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, e pubblicato da SUBPIXELS, creatore di Puzzle Craft 2, Full of Stars e Real Boxing, combina elementi di Cut the Rope e di Monument Valley per offrire un’esperienza rilassante che metterà alla prova i vostri riflessi mentre aiutate RoBeep a trovare l’uscita.

SPHAZE è disponibile per Android al prezzo di € 1,99 con annunci pubblicitari e acquisti in-app opzionali per acquistare le parti di ricambio necessarie per ottenere i suggerimenti, tuttavia il gioco è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

