Small Town Murders: Match 3 è un rompicapo in cui dovrete scoprire chi è l’assassino raccogliendo gli indizi abbinando oggetti come nei puzzle game di tipo match-3.

Il gioco è ambientato a Thornton Grove, un piccolo borgo di campagna un tempo tranquillo recentemente funestato da una serie di crimini. Nei panni dell’aspirante scrittrice di gialli Nora Mistry dovrete svelare la verità indagando sulla scena del crimine, seguendo gli indizi e interrogando i sospettati fino a scoprire il colpevole.

Small Town Murders: Match 3 risolve i casi con i puzzle

Il gameplay offre la possibilità di indagare sulle varie scene dove gli indizi vengono acquisiti risolvendo dei puzzle basati sulla meccanica match-3. Gli indizi così ottenuti potranno essere utilizzati per interrogare i sospettati e risolvere i vari casi.

Previous Next Fullscreen

Il puzzle game di Rovio, i creatori di Angry Birds, aggiunge al gameplay tipico dei titoli match-3 una trama da romanzo giallo narrata in chiave umoristica con una grafica in stile cartoon e personaggi pittoreschi, come la pettegola signora Musgrove e il simpatico ma sventurato vice sceriffo Shanahan.

Small Town Murders: Match 3 è disponibile per Android gratuitamente, ma è supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Offerte per app e giochi Android sul Play Store