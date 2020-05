Rumble Hockey è un gioco ispirato all’hockey da tavolo in cui dovrete costruire una squadra di personaggi animali e non e affrontare avversari di tutto il mondo il modalità multiplayer PvP in tempo reale.

Il gameplay propone delle partite in cui vince il primo giocatore che realizzerà 3 gol sfruttando le curiose abilità dei componenti del team che possono creare delle azioni corali per superare in astuzia gli avversari.

Per giocare è sufficiente selezionare un personaggio della propria squadra secondo la strategia ritenuta più opportuna e lanciarlo nel campo di gioco trascinando un dito sul display.

Con le carte collezionabili è possibile sbloccare nuovi personaggi e potenziare le loro abilità, inoltre aprendo i bauli si possono sbloccare premi e nuovi rumbler epici.

Il gioco assomiglia molto alla versione calcistica creata dallo stesso sviluppatore e permette di unirsi a un club e di crearne uno proprio, chattare e collaborare con altri giocatori della community per sbloccare bauli e per scalare la classifica, inoltre è possibile cimentarsi in nuovi eventi speciali ogni settimana per ottenere dei premi.

Rumble Hockey è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.