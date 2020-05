Rima: The Story Begins è un’avventura platform, già pubblicata nel 2017, che riprende elementi di design e di gameplay da Metroid e Castelvania in cui dovrete cercare nuovi percorsi, oggetti e abilità per trovare e ravvivare i quattro elementi vitali da cui dipende la vita sulla terra.

L’avventura di UP Entertainment somiglia a Ori and the Blind Forest e si svolge in un mondo fantasy pieno di misteri e sorprese in cui esplorerete una vasta foresta controllando una creatura mistica. Nel corso dell’avventura sarà possibile incontrare creature pericolose e sbloccare nuove abilità indispensabili per addentrarsi nei vari luoghi.

Previous Next Fullscreen

Il gameplay offre la possibilità di cimentarsi in puzzle intriganti e intelligenti con la possibilità di scegliere la difficoltà generale, mentre i controlli di gioco prevedono l’utilizzo di uno stick e alcuni pulsanti azione sul display, tuttavia è possibile utilizzare anche un controller esterno, inoltre è possibile regolare le opzioni grafiche in base alle prestazioni del dispositivo.

Rima: The Story Begins è disponibile per Android al prezzo standard di € 8,49, ma attualmente è in offerta a € 3,89, senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.