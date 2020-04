Rebel Cops è un gioco di strategia in cui controllerete un gruppo di poliziotti dissidenti decisi a non inchinarsi ai piedi di Viktor Zuev, un sadico boss del crimine che ha sequestrato tutte le principali attività commerciali nella città di Ripton che ora controlla attraverso intimidazioni e ricatti.

Il gameplay è incentrato principalmente sull’azione furtiva con operazioni tattiche a turni da portare a termine con armi e attrezzature non letali, anche se la violenza a volte è inevitabile, inoltre sono presenti anche grandi aree aperte da esplorare alla ricerca di tutto ciò che può tornare utile per raggiungere l’obiettivo.

Previous Next Fullscreen

Nel corso del gioco bisognerà prendere delle decisioni che incideranno sulla vostra reputazione e sul morale della squadra e potranno causare dei volta spalle da parte di commercianti e dipendenti.

Il gioco di strategia di HandyGames è tradotto in italiano e non prevede la barra della salute: un singolo colpo può costare la vita a un poliziotto se non viene soccorso in tempo.

Rebel Cops è disponibile per Android al prezzo di € 7,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco di strategia nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.